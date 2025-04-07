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02:55, 7 апреля 2025Россия

В Минтруде назвали сферы с риском снижения числа работников

Замглавы Минтруда Платыгин: Число работников снизится больше всего в торговле
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Снижение числа работников в России в ближайшие пять лет сильнее всего будет наблюдаться в сферах торговли и государственного управления. Об этом заявил замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что сокращение численности сотрудников ожидается в сфере торговли — на 233 тысячи человек к 2029 году. Также сокращение ожидает сферу государственного управления — на 66 тысяч человек.

По словам Платыгина, снижение в торговле связано с развитием сети маркетплейсов и автоматизацией процесса продаж — магазины все активнее внедряют системы самообслуживания.

Уточняется, что сокращение кадровой потребности в сфере государственного управления связано с вводом цифровых технологий на госслужбе.

Ранее сообщалось, что почти половина предприятий малого и среднего бизнеса в России испытывают дефицит кадров. Особенно острая нехватка наблюдается в промышленности, которая нуждается в специалистах владеющих современными технологиями, обладающих навыками работы с автоматизированными системами и промышленными роботами.

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