Шлепченко: Наступление ВС России идет прямо сейчас

Западные СМИ продолжают публиковать материалы о том, что Российская армия собирает многочисленные резервы и ведет подготовку к самому масштабному наступлению по всему фронту. Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко считает, что все они игнорируют тот факт, что масштабное наступление уже идет.

«Фактически речь идет о блокировании Купянска с севера и создании предпосылок для того, чтобы мы создали еще плацдармы южнее этого города. А они говорят о том, что будет некое наступление. Так оно уже сейчас идет», — указал эксперт.

По его словам, ошибка западных СМИ состоит в том, что они эксплуатируют образ тотального наступления по всем фронтам — прорывы с полным задействованием техники. Однако все изменилось. Основной тип продвижения — пехота, которая продвигается, закрепляется, подводит резервы. Современная техника имеет не так много значения. Наступление ВС РФ сейчас — это длительное изматывание противника, стачивание его резервов, создание благоприятной оперативно-тактической обстановки. Большую роль здесь играют дроны, указал Шлепченко. Он также добавил, что пока не будет решена проблема дронов, существенных прорывов ждать не стоит.

Ранее стали известны подробности наступления российских войск в Сумской области. Военные, заняв Басовку, продвинулись к Юнаковке и оказались на окраинах Локни, рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что наступление в Сумской области необходимо, чтобы нарушить логистику остатков группировки Вооруженных сил Украины в Курской области.

Юнаковка расположена в Сумской области примерно в восьми километрах от границы с Россией. Через нее проходит трасса Сумы — Суджа, через которую украинская группировка под Курском получает подкрепление и боеприпасы.

Associated Press (AP) со ссылкой на украинских военных и чиновников ранее писало об ожидании нового наступления России в ближайшие недели.