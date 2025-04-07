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13:39, 7 апреля 2025Экономика

В России подешевел один вид мяса

«Ъ»: Свинина в России подешевела на 1-3 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Ruslan Yarocky / Ura.ru / Globallookpress.com

С 24 по 30 марта средняя оптовая цена на полутуши свинины опустилась (неделя к неделе) на три процента, до 195 рублей за килограмм. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг NTech.

Кроме того, на три процента, до 265 рублей за килограмм, упала стоимость грудинки на кости. На два процента, до 259 рублей, подешевела лопатка. Цена окорока опустилась на процент, до 268 рублей. А вот шейка, напротив, подорожала на три процента, до 400 рублей за кило.

Комментируя эту динамику, директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев объяснил, что свинины на российском рынке становится все больше. В свою очередь, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что цены падают из-за сокращения спроса.

В конце февраля стало известно, что в прошлом году потребление мяса в России достигло пикового показателя в 83 килограмма на человека. Производство этого продукта дошло до рекордных 16,9 миллиона тонн.

Также есть данные о росте среднегодовой стоимости выращивания свиней. В 2025 году она достигнет 95 рублей за килограмм. Это на восемь процентов больше, чем год назад.

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