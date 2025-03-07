В России стало заметно дороже растить свиней

НСС: За два года себестоимость выращивания свиней в России выросла на 26,7 %

Среднегодовая стоимость выращивания свиней в России в 2025 году достигнет 95 рублей за килограмм, что на 8 процентов больше, чем годом ранее, и на 26,7 процента превышает показатель 2023 года. Об этом со ссылкой на презентации Национального союза свиноводов (НСС) пишут «Ведомости».

Глава организации Юрий Ковалев уточнил, что издержки на переработку свинины учитываются отдельно, а также связал тревожную динамику с заметным ростом стоимости кормов, которая была связана с подорожанием зерна.

Если в 2022-2023 годах цены на зерновые для производителей свинины находились в районе 11-12 тысячи рублей, то в прошлом году достигли 17-18 тысяч, то есть оказались в полтора раза выше.

Участники рынка подтвердили, что себестоимость производства опередила инфляцию, и тоже связали процесс с подорожанием кормов. Кроме того, производители пожаловались на повышение ключевой ставки, из-за чего стоимость заемных средств взлетела, и рекордный дефицит кадров, в связи с которым предприятиям приходится повышать зарплаты.

По оценкам «Мираторга», расходы на выплаты сотрудникам из расчета на килограмм продукции за последние три года выросли в полтора раза. В итоге рост производства в 2025 году станет возможным только за счет инвестиций прошлых лет.

В презентации НСС отмечается, что без увеличения оптовых цен на свинину хотя бы в пределах инфляции текущие проекты в отрасли окажутся в зоне риска, а новых не появится. Имеющиеся условия инвестирования гарантированно сделают их неокупаемыми. В связи с этим прирост производства с 2025 года, полагают в НСС, упадет до 1-2 процентов в год.

Между тем председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов рассказал, что средняя розничная цена килограмма свинины на кости за последний год снизилась на 1,4 процента, хотя закупочные цены поднялись примерно на 5 процентов. Источник в одной из торговых сетей рассказал о переговорах с производителями по темпам роста оптовых цен.

Ранее сообщалось, что в 2024 году импорт свиней из России в Грузию вырос на 20 процентов в денежном выражении, до рекордных за все время поставок 12,8 миллиона долларов.