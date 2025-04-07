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04:59, 8 апреля 2025Наука и техника

Во Франции оценили защищенность Европы от ракет

Meta Defence: Европейская ПВО может защитить небольшую часть важных объектов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) стран Европы сможет защитить лишь небольшую часть критически важных объектов от ракетных атак. Защищенность Евросоюза оценило французское издание Meta Defence.

Отмечается, что сейчас европейские армии имеют менее 50 батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности Patriot, SAMP/T и С-300. При этом только половина из них может перехватывать баллистические ракеты, включая российские «Искандер-М».

Также в европейском арсенале есть менее ста батарей ЗРК средней дальности NASAMS, IRIS-T SLM и «Куб» и более 200 батарей систем малой дальности, таких как Crotale, Aspide и «Оса». Все это дополняют переносные системы Stinger и Mistral.

«Однако эти цифры, которые на первый взгляд кажутся впечатляющими, следует рассматривать в перспективе. Во-первых, потому что только половина из них — европейского производства, а когда речь заходит о самих ракетах, то этот показатель снижается до менее 35 процентов», — пишет издание.

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Автор подчеркнул, что в Европе расположено более 10 тысяч важных инфраструктурных объектов. Он допустил, что в случае возможного массированного удара смогут прикрыть лишь часть целей.

В марте глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 может работать в условиях противодействия американской системы ПВО большого радиуса действия Patriot.

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