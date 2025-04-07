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06:30, 7 апреля 2025Наука и техника

ВСУ получили шведскую пушку разработки 1940-х годов

ВСУ получили зенитную пушку Bofors L70 разработки 1940-х годов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили шведские зенитные пушки Bofors L70, разработанные в 1940-е годы. Об этом сообщает «Российская газета».

Издание обратило внимание на снимок, демонстрирующий позицию орудия. Отмечается, что шведские установки передали Киеву Дания и Литва.

Автоматическую зенитную пушку L70 начали разрабатывать в конце Второй мировой войны, а в 1947 году были готовы первые образцы. Орудие калибра 40 миллиметров обеспечивает скорострельность до 240 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы составляет 3000 метров.

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В апреле на вооружении ВСУ заметили трехосный грузовик Tatra T815 VVN с советской зенитной пушкой КС-19. Орудие калибра 100 миллиметров приняли на вооружение в 1948 году.

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