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15:18, 2 апреля 2025Наука и техника

На Украине заметили макет американского «Патриота»

На Украине заметили макет ЗРК Patriot производства США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Перемещаемый макет пусковой установки (ПУ) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot («Патриот») производства США заметили на Украине. На фотографию изделия обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке виден макет установки M902, который буксирует седельный тягач КрАЗ-260В. Создатели макета сымитировали контейнеры с зенитными ракетами, подъемный механизм и аппаратуру пульта управления.

«Даже вблизи конструкция выглядит практически неотличимой от настоящей, что говорить про взгляд с разведывательного дрона», — отметили в сообщении.

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В марте глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что российский истребитель пятого поколения Су-57 может работать в условиях противодействия системы противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot.

В январе стало известно, что Конгресс США одобрил выделение более 505 миллионов долларов из бюджетных средств на приобретение и модернизацию комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger в 2025 финансовом году.

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