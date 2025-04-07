Жена российского миллиардера обнажила ягодицы на отдыхе

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенное фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 353 тысячи подписчиков.

30-летняя манекенщица снялась на пляже на фоне моря и шезлонгов. Она позировала, стоя спиной к камере в бейсболке и бикини с принтом шкуры зебры. При этом наряд обнажал ягодицы знаменитости.

Фото: @krissroma

На других кадрах избранница предпринимателя предстала в полупрозрачном вязаном мини-платье красного и коричневого цветов и черном платье без рукавов и с глубоким декольте. В подписи она указала, что посетила Японию и Таиланд.

В марте Кристина Романова также показала селфи без макияжа.