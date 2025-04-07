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20:21, 7 апреля 2025Силовые структуры

В России живший в вагончике на берегу озера сторож оказался жестоким уголовником

В Минводах 61-летний уголовник пойдет под суд за выстрел в друга на берегу озера
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СКР

В городе Минеральные Воды по делу о жесткой расправе над 37-летним мужчиной перед судом предстанет 61-летний сторож, проживавший в вагончике у озера. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 января обвиняемый, проживавший тогда на природе, позвал в гости молодого товарища. Вместе они устроили застолье, выпили алкоголя и заспорили о жизни. В итоге спор перерос в конфликт. Хозяин, оказавшийся ранее судимым уголовником, способным на жестокость, взял ружье и выстрелил гостю в грудь.

Полученное ранение оказалось для визитера несовместимым с жизнью. Хозяин, осознавая, что совершил непоправимое, решил скрыть улики. Он спрятал тело в мешок и скинул с обрыва в реку Суркуль, находящуюся рядом. Ружье он разобрал на две части и выкинул в другое озеро.

При этом уголовнику не повезло: тело в мешке на следующий день заметил рыбак. Тогда же на место приехали сыщики и раскрыли дело по горячим следам. Задержанный дал признательные показания.

Ранее в Ленинградской области пьяный 57-летний житель деревни Липная Горка расправился с тремя человеками при помощи охотничьего ружья «Вепрь».

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