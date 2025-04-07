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15:04, 7 апреля 2025Ценности

Звезда сериала «Слово пацана» кардинально сменила имидж

Российская актриса Елизавета Базыкина сменила имидж и показала короткую стрижку
Екатерина Ештокина

Фото: @elizavetabazykina

Российская актриса театра и кино Елизавета Базыкина кардинально сменила имидж. Соответствующая публикация (на момент написания новости была удалена) появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя звезда сериала «Слово пацана» предстала в белых свободных джинсах и желтой футболке-поло напротив зеркала в салоне красоты. При этом звезда показала новую стрижку с короткими волосами, завитыми в локоны. «Весеннее преображение», — подписала она.

В феврале жена звезды «Слова пацана» снялась в кинопленке вместо одежды. Актриса Диана Пожарская позировала на размещенном кадре в полный рост в коридоре.

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