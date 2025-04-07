Звезда «Уральских пельменей» ответил на вопрос об уехавших артистах народной мудростью

Юморист Рожков заявил, что артисты, уехавшие из России, останутся не у дел

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что артисты, уехавшие из России, не смогут построить карьеру за рубежом. Об этом он порассуждал в интервью РИА Новости.

На вопрос журналиста о том, получится ли у эмигрантов добиться в других странах такого же успеха, как и в России, Рожков ответил, что это удастся не всем.

«Основная масса, наверное, все-таки останется не у дел. Как гласит народная мудрость: "Где родился, там и сгодился"», — заявил юморист.

Ранее ведущий Первого канала Артем Шейнин высказался о журналистах, покинувших Россию. Он заявил, что эмигрировавшие сотрудники российских СМИ хотели почувствовать себя изгнанниками.

До этого известная телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) назвала уехавших из страны дураками. Она назвала поведение эмигрировавших звезд «беснованием».