Противник Трампа 25 часов произносил речь и ни разу не вышел в туалет. В интернете заподозрили, что он был в подгузнике

Сенатор Кори Букер 25 часов выступал в Конгрессе США и ни разу не ходил в туалет

Американский сенатор от Демократической партии Кори Букер произнес самую длинную речь в истории верхней палаты Конгресса США. Он говорил 25 часов и 5 минут без перерыва и отдыха. За это время политик ни разу не остановился, чтобы поесть, попить или хотя бы сходить в туалет. Врачи предупреждают, что здоровые люди на такое не способны — даже во имя идеи, высшей цели и партии. Почему мочеиспускание важнее политики, чем грозит игнорирование позывов и нормально ли, что одни ходят в туалет каждый час, а другие обходятся без него часами, — выясняла «Лента.ру».

25 часов без туалета

В понедельник, 1 апреля, Букер вышел на трибуну Сената, чтобы произнести самую длинную речь и таким образом выразить протест против политики, которую проводит президент США Дональд Трамп и его администрация. «Я буду говорить столько, столько смогу физически», — решительно предупредил Букер.

Регламент Конгресса запрещает прерывать сенатора или расходиться, пока он выступает, поэтому демократ выполнил задуманное и говорил 25 часов подряд. Поступок дался ему явно нелегко: под конец его голос охрип, дрожал, а в глазах стояли слезы. Вряд ли в тот момент он думал, что чуть ли не самой обсуждаемой темой его выступления станет то, был ли на нем подгузник.

Сенатор Кори Букер Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Этот вопрос прозвучал на пресс-конференции, которую Букер собрал после суток вещания с трибуны. В ответ политик заявил, что тщательно готовился к политическому марафону: он перестал есть за несколько дней и пить воду за сутки до выступления. Сенатор пожаловался, что из-за обезвоживания у него болели мышцы. Чтобы унять боль, он иногда делал глоток воды.

Многие хвалят Букера за приверженность идее, стойкость и мужество, врачи же предупреждают, что такая феноменальная выносливость может быть признаком сбоя в организме. «Я думаю, [Букеру] нужно обратиться к урологу. У него, вероятно, реальная дисфункция мочевого пузыря. Это ненормально. Нормальный человек так не может», — предупреждает хирург-уролог Рена Малик.

Что будет, если долго терпеть?

Малик подчеркнула, что отказ от воды, который практиковал Букер, чтобы взять под контроль физиологию, вызывает мышечные спазмы, головокружение, слабость и головную боль, но не останавливает выработку мочи. «Почки будут перерабатывать воду, которая уже находится в теле. Правда, при обезвоживании моча становится более концентрированной и может раздражать стенки мочевого пузыря», — объяснила уролог.

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Кроме того, врач предупредила, что, если долго не опорожнять мочевой пузырь, есть риск развития инфекций мочевыводящих путей.

Многие считают, что моча стерильна, но это не так. Если она долго остается в мочевом пузыре, бактерии в ней размножаются. Потенциально это может привести к развитию инфекции в уретре Рене Малик уролог

Уролог Сет Д. Коэн добавил, что удержание мочи в течение долгого времени может спровоцировать необратимые повреждения мочеточников и почек. Однако в большинстве случаев этого не происходит, так как потребуется не один и даже не два часа, чтобы это случилось. Но даже если по какой-то причине человек не идет в туалет, мочевой пузырь опорожнится сам, начав непроизвольно сокращаться.

После первого позыва можно терпеть не более 9-10 часов без вреда для здоровья

Есть ли нормы частоты мочеиспускания?

Коэн отметил, что не существует единой нормы частоты мочеиспускания. По его словам, большинство людей посещают туалет раз в три-четыре часа, но из-за индивидуальных особенностей это может происходить немного чаще или, наоборот, реже. Беспокоиться нужно, если привычный график сбивается, так как это может свидетельствовать о проблемах в организме.

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Американский уролог Джамин Брахмбхат рассказал, что частые позывы в туалет могут возникать при синдроме гиперактивного мочевого пузыря, слабых мышцах тазового дна, диабете и инфекциях мочевыводящих путей. Также этот симптом часто появляется на фоне приема лекарств, назначаемых при артериальной гипертензии или заболеваниях сердца. Еще одна причина проблем с мочевым пузырем — это неврологические нарушения, продолжил врач. Они могут возникнуть после перенесенного инсульта, травм спинного мозга, из-за болезни Паркинсона, рассеянного склероза или опухолей центральной нервной системы.

7-8 раз в сутки человек в среднем опорожняет мочевой пузырь

Задержка мочи встречается реже, считает Брахмбхат. По его словам, чаще всего такое происходит из-за камней в почках или мочеточниках. Они перекрывают протоки для оттока жидкости, и человек не может опорожнить мочевой пузырь или делает это с трудом. С такой проблемой нередко сталкиваются пожилые мужчины. Врач объяснил, что с возрастом почти всегда увеличивается простата. Если она начинает сдавливать уретру, то возникают трудности с мочеиспусканием.

Уролог добавил, что иногда человек может не замечать, что у него появилась задержка мочи. По его словам, это происходит, когда из-за заболеваний почек или патологий мочевыделительной системы объем вырабатываемой мочи постепенно уменьшается.

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Как правильно ходить в туалет

Уролог Стивен Фридланд считает, что главное — относится к теме мочеиспускания без фанатизма и бить тревогу только в том случае, если туалетные привычки начали меняться. Также он призвал не бегать в уборную, когда нет реальной потребности. Он пояснил, что такая привычка со временем приводит к тому, что мочевой пузырь теряет способность растягиваться и удерживать мочу. Это грозит подтеканиями и зависимостью от унитаза, из-за которой человеку бывает трудно путешествовать или бывать в местах, где нет постоянного доступа к туалету.

Фридланд отметил, что привычка терпеть до последнего тоже не принесет ничего хорошего. По его словам, она провоцирует состояние, когда человек не может расслабиться и полностью опорожнить мочевой пузырь, хотя и чувствует позывы.