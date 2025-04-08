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08:00, 8 апреля 2025Из жизни

Девственница стала невестой в 44 года и не смогла заняться сексом в брачную ночь

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Cássio Jardim / Unsplash

Женщина из США хранила девственность до свадьбы и не смогла заняться сексом в первую брачную ночь. Об этом пишет New York Post.

44-летняя Сара Джонс Грин выросла в религиозной семье и с юности знала, что не хочет заниматься сексом ни с кем, кроме законного мужа. Время шло, а Грин никак не могла встретить того, кто предложил бы ей создать семью. Лишь в 2020 году Грин, которой уже исполнилось 40 лет, познакомилась с 44-летним Мартином Грином в приложении для свиданий. Женщина сразу сообщила ему, что она девственница и не готова заниматься сексом до свадьбы. Мартин проявил терпение и не стал настаивать на близости.

28 сентября 2024 года пара наконец сыграла свадьбу. Сара очень ждала этого дня, однако, когда молодожены остались наедине, все пошло не по плану. Попытки заняться сексом принесли женщине нестерпимую боль. Расстроенная, Сара отправилась на прием к врачу, где узнала, что у нее утолщенная девственная плева с микроперфорацией.

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Гинеколог объяснил, что плеву можно механически растянуть или удалить хирургическим путем. Поскольку первый вариант показался женщине болезненным, она решила прибегнуть к операции. При этом хирург сможет проконсультировать ее только в августе, а частная операция обходится слишком дорого.

Грин была очень расстроена таким исходом, потому что хотела получить сексуальный опыт и поскорее начать полноценную семейную жизнь.

Ранее сообщалось, что 39-летняя американка призналась в намерении остаться девственницей до конца своих дней. Она рассказала, что ни разу в жизни не целовалась с мужчинами и у нее никогда не было секса.

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