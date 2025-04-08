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19:09, 8 апреля 2025Бывший СССР

Ермака снова заметили в костюме

Глава офиса президента Украины Ермак второй раз надел костюм на публике
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак надел костюм к встрече с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером. Об этом в Telegram пишет издание «Страна.ua».

Уточняется, что это второй выход Ермака на публику в костюме. Первый был во время посещения Сената США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский извинился за отсутствие костюма, выступая на вручении «Шевченковской премии». После непродолжительной паузы в зале начались аплодисменты.

До этого дизайнер Зеленского заступилась за его скандальный образ на встрече с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме. По ее словам, с помощью облегченной версии военного гардероба президент выражает солидарность с народом.

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