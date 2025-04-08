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14:19, 8 апреля 2025Экономика

Фондовому рынку США предсказали падение на 20 процентов

Глава BlackRock Финк допустил падение американского фондового рынка на 20 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Введенные президентом США Дональдом Трампом почти на весь импорт пошлины способны привести к падению фондового рынка на 20 процентов от текущих уровней. Об этом на заседании Экономического клуба Нью-Йорка заявил гендиректор инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк, сообщает Reuters.

По его словам, большинство руководителей компаний, с которыми он общался, утверждают, что национальная экономика уже впала в рецессию, а в дальнейшем ситуация станет хуже. Применение пошлин разгонит инфляцию из-за того, что иностранные товары станут дороже.

В то же время Финк полагает, что нынешнее снижение не несет системных рисков, потому что в долгосрочной перспективе фондовый рынок все же вернется к росту. Главной опасностью инвестор считает потенциальную потерю Соединенными Штатами статуса ведущего мирового финансового рынка.

Кроме того, он напомнил, что в акции вкладывают средства 62 процента американцев, так что колебания на рынке затрагивают широкие слои населения. Нестабильность на рынке приведет к значительному снижению потребления, а это дополнительно ударит по экономике и ВВП.

Ранее источники Politico рассказали, что министр финансов США Скотт Бессент специально прилетел в гольф-клуб Трампа во Флориде, чтобы попросить президента почаще объяснять смысл пошлин и их конечную цель. Глава ведомства обеспокоен падением рынков и считает, что ситуация может ухудшиться.

Между тем источники Bloomberg отмечают, что Трамп все легче переносит происходящее, потому что ему наплевать на любые возражения и слушать кого бы то ни было он не намерен.

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