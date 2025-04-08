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01:58, 8 апреля 2025Экономика

Глава Минфина США попросил Трампа чаще говорить о конечных целях пошлин

Politico: Бессент попросил Трампа говорить о выгодных сделках и целях пошлин
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Глава Минфина США Скотт Бессент прилетел в гольф-клуб американского лидера Дональда Трампа во Флориде, где побеседовал с ним и попросил чаще говорить о конечных целях вводимых пошлин, а также о том, какие выгодные торговые сделки планируется заключить. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их данным, Бессент обеспокоен в связи с падением фондового рынка. По его мнению, если Трамп не начнет уделять в своих выступлениях больше внимания тому, какие конечные цели он преследует, вводя пошлины, рынок продолжит падение. Как считает глава Минфина, президенту следует чаще упоминать, что в итоге он хочет заключить выгодные сделки с другими странами.

«Рынки продолжат падать, если вы ничего не предпримите. Вам не нужно отказываться от политики [введения пошлин], но следует поговорить о переговорах и о том, к чему вы стремитесь», — заявил Бессент Трампу.

Ранее Трамп пояснил, что введение торговых пошлин позволит США начать выплачивать внешний долг. Кроме того, американский президент допустил, что пошлины могут быть постоянными.

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