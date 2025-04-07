Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:15, 7 апреля 2025Экономика

Торговую войну Трампа связали с обидами на весь мир

Автор книги о Трампе О'Брайен объяснил объявленные им торговые войны обидами
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Ожидания, что президент США Дональд Трамп откажется от своей торговой политики или осознает, к каким катастрофическим последствиям для всего мира она ведет, основаны на неверном представлении ее первопричины. Об этом в колонке на Bloomberg пишет автор книги «Трампляндия: искусство быть Дональдом» Тимоти Л. О’Брайен.

По его мнению, главной целью миллиардера является не выработка содержательной или хотя бы рациональной политики, как думало большинство его сторонников во время предвыборной кампании, а месть людям, учреждениям или организациям за нанесенные ему лично реальные или выдуманные им обиды.

Также целями Трампа остаются самовозвеличивание и самосохранение, а вот результат президента не волнует совершенно. О’Брайен напомнил, что в момент, когда фондовые рынки рушатся, а стране предрекают рецессию, президент США публикует видео о том, как играть в гольф.

Один из источников в Белом доме уверяет, что президенту становится все легче переносить происходящее, потому что ему наплевать на любые возражения. В дальнейшем он намерен делать то, что обещал во время предвыборной кампании, и не станет слушать кого бы то ни было.

Материалы по теме:
«Мне это не нравится». Трамп осудил бомбардировки Украины и призвал Россию прекратить их
«Мне это не нравится». Трамп осудил бомбардировки Украины и призвал Россию прекратить их
Сегодня
Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России
Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран. Досталось даже пингвинам с необитаемых островов Херд и Макдональд, но не России
3 апреля 2025

По данным других источников, Трамп лично выбрал формулу, использованную для расчета тарифов в отношении других стран, и к тому же определился с ней лишь за несколько часов до выступления.

Как объяснил О’Брайен, ему хотелось бы ошибаться в отсутствии какой-то стратегии у администрации Трампа, но происходящее доказывает, что хаос будет только нарастать. Бизнесмен не привык прислушиваться к своим советникам, а Республиканская партия слишком разобщена, чтобы каким-то образом повлиять на происходящее.

Ранее Трамп объявил, что цены на нефть во всем мире рушатся благодаря его тарифной политике, а инфляция в США отсутствует. Он также потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС, не подчиняется указаниям главы государства) приступить к снижению ставок.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    Наследника короля арестовали за продажу королевской усадьбы алмазному магнату

    Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области

    Стало известно о «тайных» тропах россиян в курском приграничье

    Сын Никаса Сафронова признался в сделанной подпольной пластике

    На Украине предупредили о скором экономическом кризисе

    В России снизились ипотечные ставки

    71-летняя Любовь Успенская захотела заняться стрип-пластикой

    Маленький козерог попал в объектив фотоловушки на Алтае

    Названа главная причина инвалидности бойцов СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше