Торговую войну Трампа связали с обидами на весь мир

Автор книги о Трампе О'Брайен объяснил объявленные им торговые войны обидами

Ожидания, что президент США Дональд Трамп откажется от своей торговой политики или осознает, к каким катастрофическим последствиям для всего мира она ведет, основаны на неверном представлении ее первопричины. Об этом в колонке на Bloomberg пишет автор книги «Трампляндия: искусство быть Дональдом» Тимоти Л. О’Брайен.

По его мнению, главной целью миллиардера является не выработка содержательной или хотя бы рациональной политики, как думало большинство его сторонников во время предвыборной кампании, а месть людям, учреждениям или организациям за нанесенные ему лично реальные или выдуманные им обиды.

Также целями Трампа остаются самовозвеличивание и самосохранение, а вот результат президента не волнует совершенно. О’Брайен напомнил, что в момент, когда фондовые рынки рушатся, а стране предрекают рецессию, президент США публикует видео о том, как играть в гольф.

Один из источников в Белом доме уверяет, что президенту становится все легче переносить происходящее, потому что ему наплевать на любые возражения. В дальнейшем он намерен делать то, что обещал во время предвыборной кампании, и не станет слушать кого бы то ни было.

По данным других источников, Трамп лично выбрал формулу, использованную для расчета тарифов в отношении других стран, и к тому же определился с ней лишь за несколько часов до выступления.

Как объяснил О’Брайен, ему хотелось бы ошибаться в отсутствии какой-то стратегии у администрации Трампа, но происходящее доказывает, что хаос будет только нарастать. Бизнесмен не привык прислушиваться к своим советникам, а Республиканская партия слишком разобщена, чтобы каким-то образом повлиять на происходящее.

Ранее Трамп объявил, что цены на нефть во всем мире рушатся благодаря его тарифной политике, а инфляция в США отсутствует. Он также потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС, не подчиняется указаниям главы государства) приступить к снижению ставок.