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00:45, 8 апреля 2025Мир

Малышева высказалась о запрете ФРГ на участие РФ в праздновании 80-летия Победы

Малышева назвала страхом запрет ФРГ на участие РФ в праздновании 80-летия Победы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Запрет министерства иностранных дел ФРГ на участие представителей России в праздновании 80-летия Победы объясняется страхом, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП), член Общественной палаты РФ Елена Малышева. Об этом пишет РИА Новости.

Она прокомментировала решение Германии выдворить представителей России и Белоруссии с мероприятий в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

«То, что это страх, подтверждением является использование исключительно административных методов», — высказалась Малышева. По ее словам, никакие меры не могут заглушить историческую память.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала оскорблением РФ рекомендацию ФРГ по празднованию Победы.

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