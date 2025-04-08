Глава Киевсовета ушел в отставку из-за коррупционного расследования

Глава Киевсовета Бондаренко ушел в отставку из-за коррупционного расследования

Глава Киевсовета Владимир Бондаренко покинул свой пост. Об этом сообщает издание «Общественное».

Сообщается, что 81 депутат Киевсовета поддержал его заявление о добровольном прекращении полномочий. Перед этим депутаты тайным голосованием не поддержали отставку Бондаренко — «За» проголосовали 34 депутата. Издание сообщает, что мэр Киева Виталий Кличко еще до голосования отстранил Бондаренко от ведения заседаний. Чиновник находится в статусе свидетеля по делу о возможной земельной коррупции в столице, он написал заявление об отстранении на время расследования.

Ранее Городской совет Киева расширил полномочия Кличко на фоне его конфликта с окружением президента Украины Владимира Зеленского и Киевской городской военной администрацией. Фактически мэрия города получила власть над военной администрацией в период военного положения.

Ранее Кличко обратился к Зеленскому и пожаловался на его окружение. Он призвал президента «защитить интересы киевлян» и пресечь незаконную деятельность Киевской городской военной администрации.

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