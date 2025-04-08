Главком НАТО в Европе назвал главные преимущества России

Главком НАТО Каволи отнес численность войск и ядерное оружие к преимуществам РФ

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи назвал стратегическое преимущество России. Об этом сообщает Sky News.

В частности, к нему он отнес ядерный арсенал, киберугрозы и численность войск. Каволи признал, что усиление Российской армии будет являться вызовом для Североатлантического альянса.

Он также высказал мнение, что необходимо сохранить текущее военное присутствие американских военных в Европе без изменений. По словам главкома НАТО, сокращение численности американских войск увеличит время, необходимое для ответа на действия противника.

Ранее Кристофер Каволи сообщил, что Россия продолжает восстанавливать свои неядерные силы, у нее более высокий уровень боевой готовности и выгодное географическое положение.