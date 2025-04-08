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15:34, 8 апреля 2025Экономика

Идею разместить российский флаг на банкнотах оценили в Госдуме

Депутат Говырин: Флаг РФ на банкнотах усилит причастность россиян к госсимволам
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Если разместить изображение государственного флага на обновленных банкнотах усилит причастность россиян к госсимволам. Так оценил идею нового дизайна денег депутат Госдумы Алексей Говырин, его цитирует «Российская газета».

По мнению парламентария, добавление флага страны на купюры — не просто попытка сделать их более красивыми. Этот шаг позволит наделить деньги дополнительным значением.

«Это способ визуально усилить сопричастность граждан к государственным символам через предмет, с которым каждый из нас сталкивается, если расплачивается наличными», — подчеркнул он.

Вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны предложил директор Института социально-экономического анализа и программ развития Андрей Шуриков. В письме председателю Банка России Эльвире Набиуллиной он заявил, что деньги несут колоссальный пропагандистский потенциал, поэтому регулятору стоит оценить идею разместить на рублях государственный флаг РФ помимо изображения герба.

По словам директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева, возвращение флага России на купюры потребует выпуска новой модификации банкнот. Добавление новых элементов эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что потребует обновления дизайна купюр, добавил он.

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