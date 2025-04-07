Идею вернуть российский флаг на купюры оценили в ЦБ

Прокофьев: Возвращение флага России на купюры потребует выпуска новых банкнот

Возвращение российского флага на купюры потребует выпуска новой модификации банкнот. Об этом в ответ на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития заявил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Василий Прокофьев, его слова приводит РИА Новости.

Вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны предложили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. В письме за подписью директора Института социально-экономического анализа и программ развития Андрея Шурикова отмечают, что деньги несут колоссальный пропагандистский потенциал, поэтому регулятору стоит оценить идею разместить на рублях государственный флаг РФ помимо изображения герба.

По словам Прокофьев, предложение экспертов будет рассмотрено при разработке новой модификации банкнот — добавление новых элементов эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что потребует выпуска новой модификации банкнот.

Зампред ЦБ Сергей Белов заявил, что регулятор уже ведет работу над обновленным дизайном банкноты в 500 рублей. Над номиналами 10 и 50 рублей трудиться начнут уже в следующем году.

«Это произошло в связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов. Планируем выпустить их до 2028 года», — пояснил Белов.

Обновленную купюру номиналом 1000 рублей Центробанк представит до конца 2025 года. Ее дизайн посвящен Приволжскому федеральному округу, россияне проголосовали за изображение скоростного пассажирского теплохода на подводных крыльях «Метеор». Созданную художниками Банка России и Гознака «гармоничную композицию из символов», которой отдали предпочтение граждане, презентуют в конце 2025 года.