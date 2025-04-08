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19:40, 8 апреля 2025Ценности

Ким Кардашьян в полупрозрачном наряде пришла на вечеринку с детьми и была обругана в сети

Мария Винар

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян в откровенном наряде пришла на вечеринку со своими детьми и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

44-летняя предпринимательница посетила мероприятие, которое было организовано в честь открытия первого магазина Skims в Лос-Анджелесе. Так, для выхода в свет бизнесвумен выбрала облегающие легинсы с высокой посадкой, топ с полупрозрачным верхом и открытые туфли. При этом известно, что Кардашьян взяла с собой на вечеринку 7-летнюю дочь Чикаго, а также сыновей — 9-летнего Сейнта и 6-летнего Псалма.

Читатели портала удивились внешнему виду знаменитости и принялись его обсуждать в комментариях под материалом. «Почему она копирует Бьянку Цензори?», «Какой дешевый и безвкусный наряд. Похоже на то, что можно купить на местном рынке», «Ким Кардашьян ошеломляет своим обнаженным образом», «Она слишком стара для таких нарядов», «Она — похотливая ведьма, вечно жаждущая внимания», — возмущались они.

Ранее сообщалось, что сестра Ким Кардашьян сравнила ее мытье в надувном бассейне со сценой в порнофильме.

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