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07:01, 8 апреля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о клонирующих аккаунты мошенниках

В Роскачестве предупредили россиян о клонировании аккаунтов в соцсетях
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Клонирование аккаунта в соцсетях — один из способов, которыми пользуются мошенники, чтобы украсть личные данные, предупредили в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Порядок действий при обнаружении клона в мессенджерах специалисты раскрыли в беседе с «Лентой.ру».

В Роскачестве объяснили, что клонирование аккаунта — это создание мошенниками новой учетной записи с копированием существующих данных.

«Мошенники собирают из вашего профиля всю доступную информацию, такую как имя, фотографии и другое содержимое профиля, и дублируют ее в новый профиль. Как правило, жертвы узнают об этом не напрямую, а от друзей или знакомых, получивших подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи. В редких случаях мошенники сами выходят на связь и требуют деньги, угрожая использовать клон для обмана», — рассказали в Центре.

Периодически проверяйте свой профиль на наличие двойника. Введите имя и фамилию в строку поиска на платформе и внимательно просмотрите результаты. Если обнаружите подозрительные аккаунты, дублирующие ваш, сразу же сообщите об этом в службу поддержки

Центр цифровой экспертизы Роскачества

По словам руководителя Центра Сергея Кузьменко, защита учетной записи от клонирования в первую очередь предполагает контроль видимости профиля, потому что именно наполненные информацией аккаунты подвержены этой угрозе.

«Важно усилить настройки конфиденциальности аккаунта и сократить круг лиц, которые могут просматривать ваш профиль и публикации. Ограничив видимость только для друзей, вы снизите вероятность того, что мошенники получат доступ к информации, необходимой им для клонирования профиля. При этом будьте осторожны с приглашениями в друзья: не принимайте их от людей, которых вы не знаете», — рекомендовал Кузьменко.

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В Центре отметили, что клонирование аккаунта — это не взлом, но от этого оно не менее опасно. По словам экспертов, получив доступ в соцсети к списку друзей, мошенники рассылают сообщения с просьбой перевести деньги или предлагают перейти по опасным ссылкам. Помимо этого, аферисты могут разместить провокационный комментарий, а после шантажировать жертву взамен на удаление.

Первым делом сообщите о двойнике в службу поддержки сервиса. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше вероятность того, что мошенники успеют нанести ущерб. Затем разошлите предупреждение всем своим контактам: расскажите о клоне и попросите игнорировать любые сообщения с этого профиля. Самое эффективное действие — попросить знакомых пожаловаться на фейковый аккаунт. Коллективные жалобы гораздо быстрее привлекают внимание службы поддержки

Центр цифровой экспертизы Роскачества

Ранее россиян предупредили об актуальной схеме обмана с объявлениями с опасными QR-кодами на подъездах жилых домов. Уточнялось, что в такие QR-коды злоумышленники интегрируют ссылки на фишинговые сайты или вредоносные программы.

Также россиянам назвали признаки мошенничества в платежках ЖКУ. Так, злоумышленники могут добавлять в квитанции новые строки и неверные данные. Помимо этого, насторожить должно и требование об оплате, которое пришло на электронную почту без предварительного перехода на такой формат.

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