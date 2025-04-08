Хоккеист Кучеров повторил достижение Гретцки по передачам в трех сезонах НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил достижение канадца Уэйна Гретцки по количеству результативных передач в трех сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. Статистика доступна на сайте лиги.

Кучеров забросил шайбу и отметился двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». Таким образом, он сделал 81 пас в этом сезоне. До такой же отметки Кучеров доходил в предыдущих двух сезонах, как и Гретцки, а также Пол Коффи и Бобби Орр.

Встреча между «Тампой» и «Рейнджерс» завершилась победой гостей со счетом 5:1. «Тампа» занимает четвертое место на Востоке, набрав 96 очков в 77 матчах. «Рейнджерс» располагается на десятом месте, имея в активе 79 очков после 77 встреч.

Кучеров выступает за «Тампу-Бэй Лайтнинг» с 2013 года. В составе команды россиянин стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.