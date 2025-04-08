Летевший из Москвы самолет резко сменил курс из-за больного пассажира на борту

Летевший в Якутск самолет S7 сел в Мирном из-за больного пассажира на борту

Летевший в Якутск самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с направлявшимся из Москвы Airbus A320neo во вторник, 8 апреля. Экипаж доложил об ухудшении состояния одного из пассажиров.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром. В результате борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Мирного. О нынешнем состоянии больного не сообщается.

Ранее в самолете другой российской авиакомпании, «Азимут», сработал сигнал о столкновении с землей (GPWS). Инцидент произошел со следовавшим из Минеральных Вод в Сочи пассажирским лайнером в воскресенье, 6 апреля.