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13:48, 8 апреля 2025Путешествия

В самолете с россиянами на борту сработал сигнал о столкновении с землей

Aviaincident: В летевшем в Сочи самолете сработал сигнал о столкновении с землей
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В самолете российской авиакомпании «Азимут» сработал сигнал о столкновении с землей (GPWS). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с летевшим из Минеральных Вод в Сочи пассажирским лайнером в воскресенье, 6 апреля. Экипаж доложил о срабатывании системы предупреждения столкновения с землей при визуальных условиях.

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Отмечается, что командир воздушного судна продолжил полет по схеме на безопасных высотах. В результате борт благополучно приземлился в аэропорту курортного города, никто не пострадал.

Ранее направлявшийся в Ленск самолет с россиянами на борту резко сменил курс в небе и сел в другом месте. Инцидент произошел с летевшим из Иркутска Ан-24 во вторник, 8 апреля.

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