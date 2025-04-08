В самолете с россиянами на борту сработал сигнал о столкновении с землей

Aviaincident: В летевшем в Сочи самолете сработал сигнал о столкновении с землей

В самолете российской авиакомпании «Азимут» сработал сигнал о столкновении с землей (GPWS). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с летевшим из Минеральных Вод в Сочи пассажирским лайнером в воскресенье, 6 апреля. Экипаж доложил о срабатывании системы предупреждения столкновения с землей при визуальных условиях.

Отмечается, что командир воздушного судна продолжил полет по схеме на безопасных высотах. В результате борт благополучно приземлился в аэропорту курортного города, никто не пострадал.

Ранее направлявшийся в Ленск самолет с россиянами на борту резко сменил курс в небе и сел в другом месте. Инцидент произошел с летевшим из Иркутска Ан-24 во вторник, 8 апреля.