Мария Захарова обвинила Пугачеву в травле Резника

Мария Захарова: Песни Пугачевой будут жить и исполняться другими артистами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о травле со стороны певицы Аллы Пугачевой в адрес поэта-песенника Ильи Резника. Об этом она рассказала в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.

«Вспомните, как она с ним поступила. Какую травлю она устроила человеку, который создал для нее величайшие произведения», — заявила Захарова. Дипломат отметила, что величие Пугачевой — результат работы многих людей, которые писали стихи и музыку для ее песен.

Рассуждая о судьбе хитов уехавшей из России артистки, Захарова добавила: «Уверяю вас, песни будут жить. Это великие песни, их уже поют и дальше будут петь». По ее словам, в песни Пугачевой вложена душа Резника, поэтому личная история певицы не повлияет на их популярность.

Захарова подчеркнула, что не хочет осуждать певицу. «Это действительно страшный пример. Получив народную любовь, к сожалению, человек не оценил ее, пренебрег», — отметила она.

В марте 2022 года, после начала специальной военной операции (СВО), исполнительница Алла Пугачева покинула Россию и вместе с мужем и детьми переехала в Израиль. Артистка называла критикующих ее россиян холопами, рабами и завистниками и открыто осуждала происходящее на Украине.

Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов назвал Пугачеву ушлой бабушкой и предложил признать ее иностранным агентом.