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10:55, 3 апреля 2025Культура

В Госдуме назвали Пугачеву ушлой бабушкой

Депутат Милонов призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов назвал певицу Аллу Пугачеву ушлой бабушкой и предложил признать ее иностранным агентом. Его комментарий приводит NEWS.ru.

Комментируя новые песни о войне, выпущенные Пугачевой, Милонов заявил, что артистка решила завоевать благосклонность «новых хозяев». По словам депутата, певицу нужно внести в реестр иностранных агентов, если в ее композициях «Мама» и «Поцелуй войны» найдется повод для такого решения.

«Она ушлая бабушка, всегда остерегалась делать заявления. Видимо, сейчас от нее там потребовали четко обозначить свою позицию. Она сделала выбор», — добавил парламентарий.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить новую песню уехавшей из России Пугачевой. Речь идет о композиции «Мама», в которой общественник заметил возможную дискредитацию специальной военной операции.

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