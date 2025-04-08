Медведев назвал виновника провала направленного на снижение риска ядерной войны договора

Зампред Совбеза Медведев обвинил США в провале Договора СНВ-III

Позиция США и их союзников привела к провалу Договора СНВ-III, направленному на сокращение и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, договор не привел к снижению риска ядерной войны. «В какой-то момент они [США] решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов», — написал Медведев, подчеркнув, что это поставило мир под угрозу начала Третьей мировой войны.

Политик также обвинил администрацию экс-президента США Джо Байдена во вранье из-за утверждений об отсутствии рисков ядерного конфликта.

Договор СНВ-III был подписан 8 апреля 2010 года в Праге тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Документ ограничивал арсеналы развернутых стратегических ядерных вооружений обеих стран. 21 февраля 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в СНВ-III и позднее подписал соответствующий закон.

Ранее политтехнолог и аналитик Павел Дубравский в беседе с «Лентой.ру» предположил, что после завершения специальной военной операции Москва и Вашингтон смогут возобновить диалог по контролю над вооружениями. По его словам, президент США Дональд Трамп намекал, что СНВ-IV может быть привязан к решению украинского конфликта.