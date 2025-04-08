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04:00, 8 апреля 2025МирЭксклюзив

Раскрыты условия для возобновления диалога России и США по контролю над вооружениями

Дубравский: РФ и США возобновят диалог по вооружениям после конфликта на Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Россия и США смогут возобновить диалог по контролю над вооружениями лишь после завершения украинского конфликта. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и аналитик Павел Дубравский.

«Дональд Трамп намекал, что возможен сценарий более масштабной сделки, при которой СНВ-IV может быть привязан к решению конфликта между Россией и Украиной», — раскрыл он.

При этом между странами должен стабилизироваться политический климат, добавил эксперт. Кроме того, по его словам, для новых переговоров РФ и США в сфере безопасности необходимо возобновление работы дипломатических каналов на высочайшем уровне, а также смягчение санкций.

Американист Павел Дубравский также назвал последнее значимое достижение в российско-американских отношениях. Им можно считать договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанный еще в 2010 году.

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