Раскрыты условия для возобновления диалога России и США по контролю над вооружениями

Дубравский: РФ и США возобновят диалог по вооружениям после конфликта на Украине

Россия и США смогут возобновить диалог по контролю над вооружениями лишь после завершения украинского конфликта. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и аналитик Павел Дубравский.

«Дональд Трамп намекал, что возможен сценарий более масштабной сделки, при которой СНВ-IV может быть привязан к решению конфликта между Россией и Украиной», — раскрыл он.

При этом между странами должен стабилизироваться политический климат, добавил эксперт. Кроме того, по его словам, для новых переговоров РФ и США в сфере безопасности необходимо возобновление работы дипломатических каналов на высочайшем уровне, а также смягчение санкций.

Американист Павел Дубравский также назвал последнее значимое достижение в российско-американских отношениях. Им можно считать договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанный еще в 2010 году.