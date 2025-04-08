В России назвали последнее значимое достижение в отношениях с США

Политолог Дубравский: СНВ-III остается последним достижением отношений РФ и США

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанный в 2010 году, до сих пор остается последним значимым достижением в отношениях России и США. Об этом в комментарии «Ленте.ру» напомнил политтехнолог и аналитик Павел Дубравский.

«СНВ-III, в отличие от СНВ-I, который предполагал масштабные сокращения ядерных арсеналов, носил скорее стабилизирующий характер, лишь незначительно уменьшив количество вооружений», — назвал он значимость соглашения.

По словам политолога, договор следует считать прежде всего символическим достижением российской внешней политики. При этом практически сразу после его подписания в российско-американских отношениях появилось множество проблем, а украинский кризис и присоединение Крыма в 2014 году по сути стали «точкой невозврата» для них.

Американист Павел Дубравский также назвал ключевую проблему перезагрузки отношений России и США на рубеже 2000-2010-х годов. По его словам, между странами уже тогда существовало взаимное недоверие.