Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:00, 8 апреля 2025МирЭксклюзив

Названа ключевая проблема перезагрузки отношений России и США при Медведеве

Политолог Дубравский: Перезагрузке отношений РФ и США мешало взаимное недоверие
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Ключевой проблемой перезагрузки отношений, которую Россия и США предприняли при президенте Дмитрии Медведеве, было взаимное недоверие. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и аналитик Павел Дубравский.

«В США думали, что Россия планирует сближение с Западом, но предполагала, что это произойдет с одновременным отказом от собственных интересов на постсоветском пространстве», — назвал он, в частности, ожидания американской стороны.

При этом руководство РФ, наоборот, не допускало отказа от интересов в странах бывшего СССР. В Кремле считали, что перезагрузка является тактическим маневром США, который направлен на ослабление влияния России в регионе, напомнил политолог.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров называл условие для новых переговоров с США по контролю над вооружениями. По его словам, для этого необходимо, чтобы Вашингтон полностью отказался от антироссийского курса.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине допустили капитуляцию Киева

    В Гренладии исключили любые разговоры о покупке острова

    Суд оштрафовал Telegram на несколько миллионов рублей

    Главу Белгородской области приняли за мошенника при обзвоне жителей

    Раскрыты сроки выхода Android 16 на смартфонах Samsung

    Любителям экспериментировать в постели назвали самые авантюрные позы для нескучного секса

    Сотрудница школьной столовой дважды занялась сексом с учеником у себя дома

    Глава Минфина США попросил Трампа чаще говорить о конечных целях пошлин

    ВСУ в Дзержинске занимали квартиры и дома местных жителей

    Ученые возродили вымерших «лютоволков» из «Игры престолов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше