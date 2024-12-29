Лавров назвал условие для переговоров с США по контролю над вооружениями

Лавров: переговоров с США о контроле вооружений не будет до изменения политики

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что РФ не будет вести переговоры с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса.

По его словам, на фоне антироссийской заряженности пока еще действующих американских властей, условия для стратегического диалога отсутствуют.

«До момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем», — сказал Лавров.

23 декабря исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что Россия и США вряд ли заключат новый договор по сокращению стратегических вооружений вместо существующего СНВ-III до истечения срока его действия в 2026 году. При этом он подчеркнул, что сами переговоры «скорее всего состоятся».