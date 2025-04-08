Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 8 апреля 2025Бывший СССР

МИД Украины вызвал посла Китая из-за слов Зеленского о России

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая после слов Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах Китая Ма Шэнкуня после слов президента Украины Владимира Зеленского о якобы участии в боевых действиях граждан Китая на стороне Вооруженных сил России. Об этом написал глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

«Мы вызвали временного поверенного в делах Китая на Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений», — написал дипломат.

Сибига отметил, что украинские власти такие действия рассматривают как подрыв доверия к Китаю. Дипломат также отметил, что это может противоречить позиции Китая по отношению к мирному урегулированию конфликта.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные вступили в бой якобы с шестью китайскими военными у населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка Донецкой народной республики, добавив, что в плен были взяты два гражданина КНР.

    Обсудить
    Последние новости

    США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

    В коллекторе российского города обнаружили останки человека

    Уехавшая в Германию описала отношение немцев к дружбе фразой «для нас это культурный шок»

    Турция отложила приостановку экспорта лимонов

    Ирина Шейк разозлилась из-за поведения российского визажиста

    МИД Украины вызвал посла Китая из-за слов Зеленского о России

    Гашек отказался поздравлять Овечкина с рекордом

    Трампа уличили в желании раздробить Евросоюз

    Зеленский заявил о пленении двух китайцев в ДНР

    Зеленский рассказал о вероятном пропуске США встречи по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше