МИД Украины вызвал посла Китая из-за слов Зеленского о России

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая после слов Зеленского

Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах Китая Ма Шэнкуня после слов президента Украины Владимира Зеленского о якобы участии в боевых действиях граждан Китая на стороне Вооруженных сил России. Об этом написал глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

«Мы вызвали временного поверенного в делах Китая на Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений», — написал дипломат.

Сибига отметил, что украинские власти такие действия рассматривают как подрыв доверия к Китаю. Дипломат также отметил, что это может противоречить позиции Китая по отношению к мирному урегулированию конфликта.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные вступили в бой якобы с шестью китайскими военными у населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка Донецкой народной республики, добавив, что в плен были взяты два гражданина КНР.