Минобороны Польши высказалось о влиянии вывода войск США из Жешува на помощь Украине

Минобороны Польши: Вывод войск США из Жешува не означает отказ от помощи Украине

Вывод войск США из военного хаба в Жешуве, обеспечивающего поставки оружия на Украину, не означает отказ американской стороны от помощи Киеву. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой вел канал TVP Info.

«[Вывод военных США из Жешува] не влияет на оказание военной помощи американской стороной, которая несколько недель назад была разблокирована после недельного перерыва», — заявил глава Минобороны Польши.

Ранее Косиняк-Камыш подтвердил информацию президента Польши Анджея Дуды о том, что перемещение американских войск из военного хаба не означает их вывода из страны.

В конце марта сообщалось, что судьба хаба в Жешуве оказалась под вопросом из-за позиции американского лидера Дональда Трампа по Украине.