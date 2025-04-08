На Украине Скабеевой предъявили обвинения по четырем уголовным статьям

СБУ заочно сообщила Скабеевой о подозрении по четырем уголовным статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила российской телеведущей и журналистке Ольге Скабеевой о подозрении по четырем уголовным статьям. Об этом заявляется в Telegram-канале ведомства.

Среди прочего СБУ предъявила ведущей обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и в действиях, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти. «Продолжаются комплексные меры для ее привлечения к ответственности», — также указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что СБУ заочно предъявила обвинение телеведущему Владимиру Соловьеву по пяти уголовным статьям. В ведомстве также заявили, что планируют принять меры, чтобы привлечь телеведущего к ответственности, поскольку он находится в России.

Перед этим стало известно о ведущемся на Украине расследовании в отношении гендиректора канала «Спас» и телеведущего Бориса Корчевникова. СБУ объявила ему о подозрении по трем уголовным статьям.