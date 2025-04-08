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19:24, 8 апреля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о выработанной позиции по соглашению с США о недрах

Сибига: Украина выработала свою позицию по соглашению с США о недрах
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина выработала свою позицию по соглашению с США о полезных ископаемых. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, передает «Укринформ».

«С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение текста будущего соглашения», — объяснил глава МИД Украины.

По словам Сибиги, сделка по недрам должна быть взаимовыгодной и отвечать интересам как Вашингтона, так и Киева. Он подчеркнул, что соглашение не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.

Ранее сообщалось, что делегация Украины отправится в США на переговоры по недрам 11-12 апреля. В ее состав войдут представители министерств экономики и юстиции страны.

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