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22:16, 8 апреля 2025Мир

На Западе рассказали о напугавшем ВСУ российском оружии

Боуз: Бойцы ВСУ отказываются садиться в БТР М113 из-за российского «Корнета»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются садиться в бронетранспортер М113 из-за страха быть подбитыми российским противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет». Об этом на своей странице в соцсети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Вот что делает российский 9М133 "Корнет" с 40-летним американским бронетранспортером М113. (...) Вот почему украинцы предпочитают ездить на них, а не в них», — написал он, комментируя видео с уничтоженным БТР ВСУ.

Ранее издание 19FortyFive писало, что ПТРК «Корнет», который приняли на вооружении в 1998 году, стал одним из самых эффективных ПТРК в мире. Отмечается, что ПТРК активно применяют в ходе спецоперации на Украине.

До этого холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что пусковая установка ПТРК «Корнет» с дистанционным управлением прошла испытания. Изделие позволяет обнаруживать и распознавать цели, а для наведения прицельной марки используют джойстик.

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