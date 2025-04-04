В США оценили российского «убийцу танков»

19FortyFive: Российский «Корнет» стал одним из самых эффективных ПТРК в мире

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», который приняли на вооружении в 1998 году, стал одним из самых эффективных ПТРК в мире. Возможности российского «убийцы танков» оценили в публикации американского издания 19FortyFive.

Отмечается, что базовая версия ракеты ПТРК несет тандемную кумулятивную боевую часть, которая способна пробить более 1000 миллиметров брони за динамической защитой. При этом дальность стрельбы днем превышает восемь километров.

ПТРК активно применяют в ходе спецоперации на Украине. «Благодаря своей дальнобойности и мощной боеголовке "Корнет" зарекомендовал себя как смертельный противник для украинских танков, даже для высокозащищенной техники западного производства, такой как M1 Abrams», — говорится в материале.

В феврале холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что пусковая установка ПТРК «Корнет» с дистанционным управлением прошла испытания. Изделие позволяет обнаруживать и распознавать цели. Для наведения прицельной марки используют джойстик.