«Народный фронт» рассказал о применении «Кузнечика» в зоне СВО

«Народный фронт»: В зоне СВО применяют обходящую РЭБ систему связи «Кузнечик»

Российские бойцы применяют систему связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик», которая позволяет обходить воздействие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в «Народном фронте», передает ТАСС.

«Система может работать на частотах от 27 мегагерц до 6,5 гигагерц. В этой шифрованной системе связи можно менять ширину псевдослучайной перестройки рабочей частоты (позволяет оперативно менять частоты в полете), другие настройки и параметры, не могу рассказать все подробности, не выдав секретов», — рассказал представитель компании-разработчика «Гагаринг» Александр Барашков.

Он подчеркнул, что все компоненты «Кузнечика», включая схемотехнику и программное обеспечение, разработали в России. По словам Барашкова, военнослужащие положительно отзываются о разработке.

В марте в «Народом фронте» сообщили, что в зону СВО передадут две тысячи дронов-камикадзе УДК, которые могут обманывать средства РЭБ противника. Аппараты способны менять частоты управления в полете.