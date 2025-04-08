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16:51, 8 апреля 2025Ценности

Невеста Джеффа Безоса вышла в свет с матрешкой

Невеста миллиардера Безоса Лорес Санчес вышла в свет с сумкой-матрешкой
Екатерина Ештокина

Фото: Jesse Grant / Getty Images for Breakthrough Prize

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса репортер Лорен Санчес вышла в свет с матрешкой. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Избранница богатейшего человека в мире посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике, США. Для данного мероприятия журналистка выбрала красное платье с глубоким декольте и на тонких бретелях.

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В качестве аксессуара она выбрала сумку в виде русской деревянной игрушки. Свой образ Санчес дополнила бежевыми туфлями на высоких каблуках и украшениями с камнями.

Ранее в апреле невеста Джеффа Безоса угодила в скандал из-за стакана для кофе за сотни тысяч рублей. Женщина была замечена папарацци с белым клатчем люксового бренда Balenciaga, который был выполнен в виде стакана для кофе.

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