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00:16, 8 апреля 2025Спорт

Олимпийская чемпионка из США пошутила над Овечкиным после рекордного гола

Олимпийская чемпионка Ледеки пошутила над нырком Овечкина после рекордного гола
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Девятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пошутила над российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным после того, как он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсменка опубликовала фотографию Овечкина, празднующего рекордную шайбу, сделав нырок на льду. «Прикольная техника, Ови», — написала она, поздравив хоккеиста с достижением.

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Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.

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