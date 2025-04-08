Россияне раскрыли свое отношение к отечественному вину

SimpleWine: Зумеры готовы платить за вино больше бумеров

Зумеры готовы платить за вино больше бумеров, выяснили в SimpleWine. Такой вывод представители компании сделали в рамках опроса, проведенного среди пяти тысяч респондентов старше 18 лет, в котором россияне раскрыли свое отношение к отечественному алкогольному напитку. Его результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно опросу, вино традиционно более популярно среди женщин — 57 процент из них отдают предпочтение этому виду алкоголя, в то время как среди мужчин эта доля составляет всего 30 процентов. При этом мужчины чаще экспериментируют с зарубежными винами: среди них выше интерес к винам из Португалии, Чили, Аргентины и Австрии. В сравнении с результатами исследования 2024 года выросло предпочтение вин из ЮАР.

Интересно, что среди мужчин, которые выбирают вино, больше тех, кто предпочитает именно российские марки — 72 процента против 63 процентов у женщин опрос SimpleWine

По данным опроса, среди российских автохтонных сортов самым известным из года в год остается цимлянский черный, его знают 17 процентов опрошенных. Также достаточно узнаваемыми оказались кокур белый, кефесия и красностоп золотовский.

Специалисты сообщили, что более половины опрошенных интересуются российским вином и стараются искать информацию об отечественных хозяйствах и их новинках. Среди самых популярных источников на первом месте дружеские советы. Кроме того, ценными для россиян выступают путешествия и экскурсии на винодельни, посты в тематических блогах и социальных сетях, а также СМИ и специализированная литература.

Отношение к российскому вину во многом определяется тем, пьет ли человек его регулярно или предпочитает импортные аналоги. Так, любители российского вина уверены, что винная культура в стране развивается, отечественные вина могут конкурировать с иностранными, и качество российских вин находится на достойном уровне опрос SimpleWine

По данным опроса, респонденты, отдающие выбор в пользу импортного вина, чаще указывают на существующие проблемы, например, отмечают, что российские вина не всегда соответствуют вкусам ценителей из-за перевеса в сторону сладких и полусладких вин, а также сомневаются в их способности полноценно конкурировать с импортом. В сравнении с прошлым годом увеличилось число респондентов, выбравших вариант «В чем-то согласен, в чем-то нет», что, по мнению специалистов, говорит о смягчении мнений и более взвешенном подходе к теме.

Также специалисты компании отмечают, что треть россиян считают, что качественное отечественное вино может стоить более 1500 рублей за бутылку. Однако средняя максимальная сумма, которую респонденты готовы потратить на хорошее российское вино, осталась на уровне прошлого года — около 2432 рублей.

Интересно, что есть разница в восприятии цены среди возрастных групп. Респонденты в возрасте 18-24 лет готовы тратить больше — 48 процентов считают, что хорошее российское вино стоит свыше 1500 рублей. При этом среди людей старше 55 лет лишь 20 процентов называют такую сумму приемлемой опрос SimpleWine

Ранее стало известно, что в феврале 2025 года продажи российских вин на территории страны выросли более чем на 20 процентов в годовом выражении. По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, спрос на отечественное вино опередил производство на фоне подорожания импортных напитков — пошлины на зарубежную продукцию увеличились до 25 процентов (но не менее двух долларов за литр).