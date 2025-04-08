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21:24, 8 апреля 2025Спорт

Овечкин оценил красоту рекордного гола в НХЛ

Овечкин заявил, что его рекордный гол в НХЛ получился красивым
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в эфире Первого канала оценил гол в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», который стал для него рекордным в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По словам игрока, шайба получилась красивой. «Как я всегда говорил, хоккей — командный вид спорта. Без партнеров по команде, тренеров, ребят, которые делают черновую работу, этого бы никогда не случилось», — заявил Овечкин.

Хоккеист добавил, что испытывает облегчение. «До сих пор не верится в то, что это все случилось», — отметил Овечкин.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в карьере.

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