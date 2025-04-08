Появились сведения о зарплате задержанного ректора российского госуниверситета

РИА Новости: Зарплата ректора ПсковГУ Ильиной за три года выросла в два раза

Зарплата ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, задержанной по делу о хищении бюджетных средств, за три года выросла в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно справкам о доходах, в период с 2021 по 2023 год заработная плата Ильиной выросла более чем в два раза, рассказал собеседник агентства.

О задержании ректора госуниверситета стало известно во вторник, 8 апреля. По версии следствия, Ильина оформила трудоустройство в университете несуществующего сотрудника и таким образом присвоила около 10 миллионов рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Позднее сообщалось, что женщина купила в Москве две квартиры стоимостью около 40 миллионов рублей. С целью сокрытия доходов одну из них она оформила на мать пенсионного возраста.