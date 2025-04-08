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08:13, 8 апреля 2025Мир

Представителя США в военном комитете НАТО отстранили от должности

Reuters: Представитель США в военном комитете НАТО Чэтфилд уволена
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Представитель США в военном комитете НАТО в Брюсселе вице-адмирал Шошанна Чэтфилд уволена с занимаемой должности. Об этом пишет Reuters.

Источники агентства сообщили, что отстранение вице-адмирала Военно-морских сил может быть связано с борьбой против инициатив в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу уже получили уведомление о снятии Чэтфилд с должности.

В конце февраля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп устроит встряску Пентагону. Таким образом она объяснила решение главы государства уволить Чарльза Брауна с должности руководителя Объединенного комитета начальников штабов. По словам пресс-секретаря, президент был недоволен его работой.

Впоследствии пятеро бывших глав Пентагона призвали Конгресс США привлечь Трампа к ответственности за «безрассудные действия» и в полной мере выполнить возложенные на него Конституцией обязанности по надзору.

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