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15:47, 8 апреля 2025Бывший СССР

Премьер Литвы назвал неадекватными санкции в отношении граждан России

Премьер Литвы Палуцкас выступил против ужесточения санкций в отношении россиян
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил против ужесточения санкций в отношении россиян и белорусов. Его слова приводит агентство ELTA.

«Нет, я бы не одобрил. (законопроект об ужесточении санкций — прим. «Ленты.ру») (...) В каждом пришедшем видеть шпиона тоже неадекватно», — заявил глава правительства Литвы.

Он также отметил, что в соседней Польше не принимают таких ограничений в отношении граждан России и Белоруссии. Многие из них, отмечает Палуцкас, занимают рабочие места, создают бизнесы и имеют свои инвестиции.

Ранее сейм (парламент) Литвы принял законопроект об ужесточении санкций для граждан России и Белоруссии. Сообщается, что 3 мая планируется ввести более строгие ограничения в отношении граждан этих двух стран.

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