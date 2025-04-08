Приговор осужденного за госизмену на 14 лет поджигателя Корана Журавеля вступил в силу

Суд оставил без изменений приговор Журавеля, осужденного на 14 лет за госизмену

Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгоградском областном суде не стал менять приговор Никиты Журавеля, который получил 14 лет колонии за госизмену и сожжение Корана. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита Журавеля хотела оспорить приговор, но суд оставил жалобу без удовлетворения. Таким образом приговор вступил в силу.

25 ноября 2024 года Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена») и еще по двум статьям. Этот приговор был объединен с приговором Висаитовского районного суда Грозного, который отправил тогда еще 19-летнего Журавеля на три с половиной года в колонию из-за сожжения Корана. 4 мая 2023 года он записал видео с сожжением священной книги мусульман перед мечетью в Волгограде.

Осужденный также был не согласен с политическим курсом России и проводимой Вооруженными силами (ВС) России специальной военной операцией (СВО). По версии следствия, в период с марта по май 2023 года он переписывался с представителем спецслужб Украины и выполнял его задания, направленные против безопасности России.