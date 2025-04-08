Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:34, 8 апреля 2025Забота о себе

Раскрыт еще один опасный побочный эффект сахарного диабета

Невролог Чердак: Диабет может разрушать клетки мозга и повышать риск деменции
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Врач-невролог Мария Чердак рассказала о новом опасном побочном эффекте сахарного диабета, который обнаружили ученые. Ее слова приводит KP.RU.

Чердак обратила внимание на то, что в последние годы исследователи стали использовать термин «диабет третьего типа» для описания негативного влияния этого заболевания на головной мозг. По ее словам, в тканях мозга есть большое количество рецепторов, чувствительных к инсулину, которые играют важную роль в процессе образования новых нервных клеток и поддержания их работы. «Инсулин задействован и в формировании памяти, и в поддержании жизнедеятельности клеток мозга, и в его очистке от токсичных веществ. В том числе, благодаря инсулиновым рецепторам удаляются патологические белки — бета-амилоиды», — пояснила невролог.

Материалы по теме:
«Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
«Наши старые друзья глисты»Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
7 июля 2018
Протечка мозгов Как кишечная флора контролирует человека
Протечка мозговКак кишечная флора контролирует человека
12 мая 2017

Она отметила, что сахарный диабет нарушает чувствительность к инсулину, из-за чего клетки мозга могут разрушаться и в них начнут накапливаться токсичные белки. Это, в свою очередь, повышает риск деменции, в том числе болезни Альцгеймера, предупредила Чердак.

Ранее терапевт Елена Маслова назвала опасные причины ночной жажды. Вызвать ее могут патологические состояния: сахарный диабет, несахарный диабет, заболевания почек и печени, объяснила она.

    Обсудить
    Последние новости

    США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

    В России усилят контроль за сделками граждан с драгметаллами

    Раскрыт еще один опасный побочный эффект сахарного диабета

    ИИ научился распознавать угрозу внезапной смерти

    Дочь Дмитрия Маликова заработала 1,4 миллиона за год

    Познер прокомментировал рекорд Овечкина

    Вика Цыганова назвала уехавших из России звезд тараканом и алкоголичкой

    Названа доля желающих уволиться россиян

    Военком из Украины отказался пускать в армию своего сына по одной причине

    Зеленский рассказал о встрече с премьером Бельгии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше