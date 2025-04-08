Раскрыт еще один опасный побочный эффект сахарного диабета

Невролог Чердак: Диабет может разрушать клетки мозга и повышать риск деменции

Врач-невролог Мария Чердак рассказала о новом опасном побочном эффекте сахарного диабета, который обнаружили ученые. Ее слова приводит KP.RU.

Чердак обратила внимание на то, что в последние годы исследователи стали использовать термин «диабет третьего типа» для описания негативного влияния этого заболевания на головной мозг. По ее словам, в тканях мозга есть большое количество рецепторов, чувствительных к инсулину, которые играют важную роль в процессе образования новых нервных клеток и поддержания их работы. «Инсулин задействован и в формировании памяти, и в поддержании жизнедеятельности клеток мозга, и в его очистке от токсичных веществ. В том числе, благодаря инсулиновым рецепторам удаляются патологические белки — бета-амилоиды», — пояснила невролог.

Она отметила, что сахарный диабет нарушает чувствительность к инсулину, из-за чего клетки мозга могут разрушаться и в них начнут накапливаться токсичные белки. Это, в свою очередь, повышает риск деменции, в том числе болезни Альцгеймера, предупредила Чердак.

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